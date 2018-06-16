Украинский интерес. Безвизовое безразличие, восхваление "русского мира" и Дуда против "Северного потока-2"

Даже в ноябре украинские парламентарии способны показать, что являются «декабристами» - страшно далеки они от народа. После многочисленных ритуальных заявлений и приступов еврооптимизма, создания год назад коалиции под многообещающим названием «Европейская Украина» оказалось, что депутатский корпус не намерен принимать решения, способные обеспечить Украине безвизовый режим с Европейским Союзом.

Украина оказывается аутсайдером среди тех членов «Восточного партнерства», которые еще стремятся развивать отношения с ЕС.

Над большинством парламентариев не капает: у них если не дипломатические паспорта, то многолетняя шенгенская виза имеется. Миллионам украинцев в этом отношении куда сложнее, ведь у двух третей из них нет даже заграничных паспортов, и они являются благодатным объектом для манипуляций. Парадокс не только в том, что политики, пришедшие к власти на фоне лозунгов Евромайдана, не собираются воплощать их в жизнь, но и в том, что Украина оказывается аутсайдером среди тех членов «Восточного партнерства», которые еще стремятся развивать отношения с ЕС: Молдова уже пользуется безвизовым режимом, а Грузия вот-вот его получит.

Быть может, горячие депутатские головы немного охладит происходящее на этой неделе в Москве, где попеременно Сергей Лавров и Владимир Путин отмечали важность «русского мира» и выказывали готовность защищать 30 миллионов русскоязычных по всей планете. В Украине русским является каждый шестой гражданин, что делает защиту их интересов для Кремля крайне важной. Поэтому официальному Киеву ухо стоит держать востро, поскольку в стремлении «защищать соотечественников» в исполнении Путина то и дело проскакивали нотки, в 30-х годах озвученные еще одним адептом защиты соотечественников – Адольфом Гитлером.

В Берлине прошла встреча министров иностранных дел «нормандской четверки», на которой обсуждалось выполнение Минских договоренностей. Сергей Лавров с преувеличенным оптимизмом подчеркнул, что они будут продлены на 2016 год. Бодрая позиция как для представителя дипломатии государства, отказывающегося выполнять условленное. Павел Климкин не спешит с далеко идущими выводами, настаивая на активизации участия международных организаций в урегулировании на Донбассе. Франк-Вальтер Штайнмайер, как и положено представителю встречающей стороны, излучал оптимизм. Вот только не лишним будет напомнить, что заседание подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске завершилось на этой неделе безрезультатно.

Украина получила дополнительную точку соприкосновения в отношениях с Польшей. Анджей Дуда во время встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнесом резко выступил против строительства газопровода «Северный поток-2». По подсчетам премьер-министра Арсения Яценюка введение этой транспортной артерии в действие принесет нашей стране убытки в 2 миллиарда долларов ежегодно. Поэтому Киеву и Варшаве имеет смысл, как минимум, координировать усилия в борьбе за собственные транзитные возможности и обеспечение энергетической безопасности Центральной Европы.

Евгений Магда