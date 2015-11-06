"Правительство не на всех направлениях эффективно": Аваков намекнул на кадровые перестановки в Кабмине

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет Украинская правда.

"Я вам больше скажу: наверняка будет пересмотр состава правительства!" – сказал он.

По его мнению, в данный момент "правительство не на всех направлениях эффективно".

"Невозможно бесконечно долго держать вакантным место министра экологии. Невозможно мириться с постоянными скандалами в области энергетики. Невозможно терпеть лихорадку в здравоохранении", – заявил он.

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При этом министр опроверг намерение президента добиваться увольнения самого Авакова.

"Вы спросите об этом у Петра Алексеевича. Он меня уверяет в обратном", – сказал он.

Также Аваков считает, что на своей должности останется и премьер Арсений Яценюк.

"Арсений, на мой взгляд, оптимальный менеджер здесь. Потому что он все эти ситуации хорошо читает и понимает. С высокой комбинаторикой и с высоким уважением на Западе, что важно", – сказал он.

Министр заверил, что, несмотря на сигналы недовольства Яценюком, которые поступают со стороны Запада, на самом деле там украинским премьером довольны.

"Я общаюсь со многими иностранными топами без посредников. Без Петра Алексеевича и Арсения Петровича. ... У меня бывают откровенные обмены мнениями. Я этого не чувствую – разочарования Яценюком", – заверил он.