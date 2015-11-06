ГПУ: Лукаш дает объяснения по делу о преступлениях против Майдана в качестве свидетеля

Бывший министр юстиции Елена Лукаш дает объяснения по делу о преступлениях против Майдана в качестве свидетеля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Подозрений по преступлениям против Майдана нет, она там в качестве свидетеля и должна кое-что объяснить», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, Лукаш, которая находилась в розыске, вернулась в Украину и была задержана в Киеве.

Спикер СБУ Елена Гитлянская 5 ноября на брифинге в Киеве заявляла, что предметом исследования правоохранителей станут заявления экс-министра юстиции Елены Лукаш во время Майдана и завизированные ею «диктаторские законы 16 января».

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Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на брифинге заявил, что Лукаш подозревается в хищении более 2,5 млн грн из государственного бюджета во время реализации общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

Также он сообщил, что Лукаш вручат подозрение и обратятся в суд об избрании ей меры пресечения.

Лукаш была объявлена в розыск. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.

Кроме того, 28 мая 2014 г. в прокуратуре Киева заявили, что зарегистрировали уголовные производства по фактам совершения противоправных действий экс-министром юстиции Лукаш.

По данным ведомства, внесены сведения в ЕРДР о совершении Лукаш уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), связанных с прекращением работы всех единых и государственных реестров информационной сети Министерства юстиции Украины.