Вилкул явился на допрос в Генпрокуратуру (фото)

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом Вилкул написал в Facebook.

«Сообщили повесткой, что вызывают как свидетеля в Генпрокуратуру. По каким вопросам, не знаю», - написал Вилкул.

Он также опубликовал свое фото возле здания ГПУ.

Как сообщал УНИАН, депутатам от «Оппозиционного блока» Вилкулу и Наталье Королевской направлены повестки на допрос в ГПУ на 5 ноября.

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Генпрокурор Виктор Шокин заверял, что если вина народных депутатов от «Оппозиционного блока» будет доказана после допросов и других процессуальных действий, то следователи внесут в Верховную Раду соответствующие представления о привлечении этих лиц к уголовной ответственности.

2 ноября на брифинге Шокин не объяснил, по какому делу ГПУ вызывает на допрос народных депутатов от «Оппозиционного блока» Вилкула и Королевскую.