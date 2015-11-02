В Чернигове дело Корбана начал рассматривать другой судья
20:45, 02 ноября 2015Политика
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В Новозаводском районном суде Чернигова дело лидера партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Геннадия Корбана начал рассматривать другой судья.
Дело Корбана начал рассматривать другой судья / Скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, разбирательство ведет судья Шипов, поскольку ранее адвокаты ходатайствовали об отводе судей Подалюка и Кузьмина.
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Защита Корбана решил объявить отвод этому судье, потому что он не является следственным судьей.
Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера "УКРОП" Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления "Фонда обороны страны" Павла Хазана.
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