Чехия приблизилась к завершению процесса ратификации ассоциации Украина-ЕС

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«Президент Чехии Земан подписал ратификационное письмо к нашему Соглашению об ассоциации. Остался еще один шаг, и Чехия завершит процесс ратификации», - отметил Климкин.

Президент Чехії Земан підписав ратифікаційний лист до нашої Угоди про асоціацію. Залишився ще один крок і Чехія завершить процес ратифікації — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 2, 2015

Читайте такжеЧехия ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день процедуру ратификации Соглашения об ассоциации полностью завершили 22 страны-члены ЕС.

Украина ожидает завершение процесса ратификации странами Европейского Союза Соглашения об ассоциации до конца года.