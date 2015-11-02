Чехия приблизилась к завершению процесса ратификации ассоциации Украина-ЕС

15:08, 02 ноября 2015
Политика
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Президент Чехии Милош Земан подписал ратификационное письмо к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Милош Земан

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«Президент Чехии Земан подписал ратификационное письмо к нашему Соглашению об ассоциации. Остался еще один шаг, и Чехия завершит процесс ратификации», - отметил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день процедуру ратификации Соглашения об ассоциации полностью завершили 22 страны-члены ЕС.

Украина ожидает завершение процесса ратификации странами Европейского Союза Соглашения об ассоциации до конца года.

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