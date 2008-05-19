Идею ”очень дорогих” билетов на праздники подбросил Винский

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) не исключает повышения тарифов на внутренних направлениях на 5% с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

Кроме того, Л.ЛОБОЙКО сообщил, что сегодня на аппаратном совещании министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ поднял вопрос повышения тарифов на периоды повышенного спроса на железнодорожные билеты. «Сегодня было аппаратное совещание у министра. Он поставил задачу, «а почему в России, других странах есть система индексации на периоды повышенного спроса на перевозки?», - отметил Л.ЛОБОЙКО. Как пример он назвал Россию, где в период 27-28 января железнодорожные билеты очень дорогие, а 31 декабря - их цена чисто символическая. «Мы сегодня будем смотреть на эту форму обслуживания», - заявил Л.ЛОБОЙКО. В то же время, он не назвал возможных сроков введения этой схемы, отметив лишь, что задача только поставлена и будет отрабатываться и изучаться.

Л.ЛОБОЙКО также сообщил, что «Укрзализныця» завершила разработку методики формирования тарифов на железнодорожные билеты, и сейчас она находится на рассмотрении в Минтранссвязи.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины подготовило приказ, которым предлагает в 2008 г. повысить железнодорожные тарифы для пассажиров во внутреннем сообщении на 15% в три этапа - по 5% с 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2008 года. Однако данный проект не был согласован.

В то же время, 15 апреля 2008 г. И.ВИНСКИЙ заявил, что Министерство транспорта и связи Украины не намерено дополнительно повышать железнодорожные тарифы, если инфляционные показатели останутся в рамках прогноза.

«Если инфляция будет в рамках прогнозированной, то никакого пересмотра тарифной политики не будет, если инфляционные показатели будут другими, отличаться от запланированных правительством, тогда мы будем анализировать ситуацию и принимать решение», - отметил он.

С 1 января 2008 года тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении повысились на 8,7%. В 2007 году эти тарифы повысились на 15% - по 5% с 1 марта, 1 мая и 1 июля.