С 1 июня железнодорожные билеты могут еще подорожать
15:51, 19 мая 2008Общество
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Информация Укрзализныци
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) не исключает повышения тарифов на внутренних направлениях на 5% с 1 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.
«Мы прошли практически всю процедуру относительно разрешения упорядочивания этих тарифов еще на 5%, но она (процедура согласования - УНИАН) еще не закончена», - отметил он.
Как сообщалось, ранее планировалось повысить тарифы во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля, однако повышение не состоялось, поскольку оно не было согласовано, в частности, с профсоюзными организациями.
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