С 1 июня железнодорожные билеты могут еще подорожать

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) не исключает повышения тарифов на внутренних направлениях на 5% с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

«Мы прошли практически всю процедуру относительно разрешения упорядочивания этих тарифов еще на 5%, но она (процедура согласования - УНИАН) еще не закончена», - отметил он.

Как сообщалось, ранее планировалось повысить тарифы во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля, однако повышение не состоялось, поскольку оно не было согласовано, в частности, с профсоюзными организациями.