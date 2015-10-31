Эксперт: Расправа над Корбаном – попытка противостоять формированию мощного правого движения

«Сейчас складывается парадоксальная и абсурдная ситуация, которая навевает мысль, что это сделано с политическим, а не криминальным подтекстом», – сказал Карасев.

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Карасев убежден, что задержание лидера УКРОПа и обыски у активистов партии и волонтеров – это попытка ограничить возможности и влияние формирующегося по результатам местных выборов очень сильного правого патриотического движения. В основе его, по словам политолога, – УКРОП, «Свобода», РПЛ и другие партии. Он напомнил, что в Украине уже нет хоть сколько-нибудь влиятельных левых политических сил.

«Есть «Оппоблок», но он менее опасен для нынешней власти, чем право-оппозиционный блок, который может сформироваться после местных выборов. Правая опасность для Порошенко сейчас наиболее актуальна, и это (репрессии против УКРОПа) – решение проблемы правой опасности», – сказал эксперт.

«Это уже не история отношения Порошенко с Коломойским. Это уже история про УКРОП. Это история отношения президентской компании и правого движения», – добавил Карасев.