Филатов анонсировал акции протеста в Киеве из-за давления на патриотов

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в ИА «МОСТ ДНЕПР» в Днепропетровске, сообщает пресс-служба политической силы.

«Мы чувствуем поддержку общественности – мы преодолели парламентский порог на этих выборах. Сегодня нас поддержали в Радикальной партии, в «Батькивщине», в «Самопомочи», – сообщил Филатов. – Но корень зла не в Днепропетровске. Мы объявили мобилизацию партийцев по всей стране. Наша партия выведет людей на улицы в Киеве».

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Он также отметил, что считает нелепыми обвинения в адрес Корбана в том, что он причастен к хищению средств «Фонда обороны страны».

«Корбан перечислил туда миллионы собственных денег. Эта работа была прозрачной», - отметил Филатов.

Он добавил, что они опасаются ареста главы правления фонда Павла Хазана.