СБУ и ГПУ анонсировали совместное заявление по сегодняшним событиям в Днепропетровске

Сегодня, 31 октября, в 12:30 планируется совместное заявление Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины относительно событий в Днепропетровске.

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"Комментарий состоится возле центрального входа в Генпрокуратуру", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура Украины проводят "широкомасштабную спецоперацию в Днепропетровске", в которой задействовано более 500 сотрудников.