Кернес попросил не упрекать "адептов" Януковича: "Эти люди знают, как надо работать"
13:53, 30 октября 2015Политика
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Избранный на повторный срок мэром Харькова Геннадий Кернес попросил не упрекать людей, которые работали в органах власти при беглом экс-президенте Викторе Януковиче.
Кернес попросил не упрекать "адептов" Януковича / скриншот
Об этом Кернес сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос, не приведут ли люди Януковича к расколу страны при удобном случае, передает ТСН.
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"Давайте прекратим упрекать людей, которые работали при Януковиче в органах власти, тем более, что эти люди самодостаточные и знают, как надо работать. Тем более, что эти люди сейчас работают в избирательных штабах разных партий - и "Блока Петра Порошенко", и других политических сил", - сказал Кернес.
Ранее Кернес выразил уверенность в том, что "Оппозиционный блок" откажется от идеи обжаловать результаты выборов на Харьковщине.
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