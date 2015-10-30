Кернес попросил не упрекать "адептов" Януковича: "Эти люди знают, как надо работать"

Об этом Кернес сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос, не приведут ли люди Януковича к расколу страны при удобном случае, передает ТСН.

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"Давайте прекратим упрекать людей, которые работали при Януковиче в органах власти, тем более, что эти люди самодостаточные и знают, как надо работать. Тем более, что эти люди сейчас работают в избирательных штабах разных партий - и "Блока Петра Порошенко", и других политических сил", - сказал Кернес.

Ранее Кернес выразил уверенность в том, что "Оппозиционный блок" откажется от идеи обжаловать результаты выборов на Харьковщине.