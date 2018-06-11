Польский крен вправо: чего ждать Украине

В отличие от отечественной ЦИК, которая до сих пор считает голоса на местных выборах в Украине, польская Государственная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов в Сейм (состоявшихся в то же воскресенье, что и украинские местные выборы) еще в понедельник вечером. Как и прогнозировали экзит-полы, победу одержала нацонал-консервативная партия «Право и справедливость» («Prawo i Sprawiedliwość») во главе с лидером избирательного списка Беатой Шидло, сменив у руля страны либеральную партию «Гражданская платформа», которая находилась при власти в Польше последние восемь лет. Причем, консерваторы взяли первое место в избирательной гонке с результатом, позволяющим самостоятельно формировать правительство.

Стратегический интерес

Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что главным результатом выборов в Польше стала, как минимум, единая четкая консолидированная позиция польского политического олимпа – впервые за посткоммунистической период вся полнота власти в Польше принадлежит одной партии. «Все это даст новых людей в Польше во власти. И в вопросах отношений с Украиной придут новые люди, которые раньше этим делом не занимались на официальном правительственном уровне. Им придется выстраивать свою линию поведения и личные контакты с нашей страной», - считает он.

В этом смысле изменения персоналий на политическом олимпе Польши открывают возможность по-новому выстраивать свои отношения с дружественной нам страной, поддерживать их на уровне стратегического партнерства и для украинской власти.

Впрочем, по словам Горбача, после этих выборов, надеяться, что Польша будет двигателем европейской интеграции Украины и защитником наших интересов в ЕС, не приходится.

В частности, потому, что Польша после этих выборов может несколько потерять свое влияние и респектабельность в брюссельских учреждениях Европейского союза. ««Право и справедливость», как минимум, воспринимается как националистическая, консервативная партия. И даже, в какой-то степени, евроскептическая», - говорит Горбач.

Эксперт обращает внимание на один персональный нюанс в отношениях между Варшавой и Брюсселем: бывший польский премьер Дональд Туск, который работает сейчас председателем Европейского Совета – расценивается лидером партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньським как политический оппонент. В этой связи, многое будет зависеть от личных отношений этих двух политиков.

Тем не менее, по словам Горбача, правительству партии «Право и справедливость» будет хватать ответственности, чтобы не создавать больших конфликтов с ЕС и продолжать использовать те экономические возможности и преференции, которые были наработаны предыдущим польским Кабмином. «Я думаю, что польскому правительству хватит выдержки и политического опыта не делать резких движений. Конечно, может быть определенная риторика в поддержку британской позиции в ЕС. Но, скорее всего, с польской стороны не будет предприниматься действий, подобных действиям партии «Фидес» Виктора Орбана в Венгрии. И, соответственно, не должно возникнуть таких конфликтов, как, например, между Брюсселем и Будапештом в отношении мигрантов», - отмечает эксперт.

В то же время, Польша сейчас будет больше внимания уделять вопросу безопасности и обороны в контексте российской угрозы. «Будет занимать твердую позицию в противостоянии с Россией. И, в этом плане, для Украины этот акцент Польши будет полезен», - считает Горбач.

По мнению эксперта, это не значит, что Польша решится поставлять Украине какие-то вооружения, но точно можно констатировать, что у власти в Польше «не будет политиков, с которыми Кремлю будет удобно договариваться».

В свою очередь, политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что в отношениях Польши с ЕС вряд ли появится чрезмерный евроскептицизм или противопоставление Брюсселю. «Но, скорее всего со стороны Польши, будет осуществляться попытка проведения более независимой политики», - говорит он.

Что же касается Украины, то поддержка в противодействии агрессии России будет сохраняться, и Польша, по мнению Фесенко, даже будет пытаться играть в этом направлении более активную роль. В частности, может попробовать включиться в переговорный процесс относительно Донбасса.

Щекотливые вопросы

С другой стороны, эксперты считают, что Украине необходимо принимать во внимание некоторые нюансы, которые могут сейчас проявляться в украино-польских отношениях. Во-первых, по мнению Фесенко, у Польши есть недовольство относительно низких темпов реформ в Украине. И, хотя поляки и дальше будут помогать украинцам в вопросах преобразований, критические настроения в отношении того, что изменения в Украине происходят слишком медленно, есть и у новой правящей партии Польши.

С таким мнением соглашается директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. По его словам, как и у других европейцев, у поляков накопилась усталость от отсутствия видимых реформ в Украине, от коррупции, от того, что Украина не демонстрирует прогресса в ее преодолении. И это, по словам Кулика, прослеживается в комментариях и заявлениях польских политиков и экспертов.

Во-вторых, ряд польских политиков в партии «Право и справедливость» волнует то, что праворадикальные силы в Украине имеют определенную общественную поддержку, и это не способствует развитию украино-польских отношений.

И еще один щекотливый вопрос – это отношение к ОУН-УПА и событиям 1943 года на Волыни. Среди польских консерваторов больше людей, чем в партии «Гражданская платформа», для которых вопросы, связанный с событиями 1943 года и отношение к ОУН-УПА, являются достаточно важными. «Они не являются первоочередными, но не являются и третьестепенными», - отмечает Фесенко.

С другой стороны, по словам Кулика, проукраинская Польша никуда не пропала, и поддержка на уровне интеллигенции, на уровне простых поляков, сохраняется. «Есть, конечно, популисты, которые играют и спекулируют на антиукраинской теме, и, при этом, получают российские гранты, но подавляющее большинство поляков и правящая партия достаточно дружественные по отношению Украине», - добавляет он.

Кроме того, по мнению эксперта, в Польше будет прослеживаться позиция на усиление собственной субъектности, «на превращение ее в регионального лидера, который формирует повестку дня для Восточной Европы». «В частности, это идея защитника восточных границ ЕС, которая была воспринята населением Польши», - считает Кулик.

Учитывая же, что вся польская политическая элита четко осознает свой национальный интерес, и роль в нем Украины, дипломат, эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара сомневается, что поддержка Украины со стороны Польши может уменьшиться. Скорее, наоборот. В этой связи Украине следовало бы серьезно отнестись к предложению польского президента об объединении стран Балтии, Польши и Украины на основе общих ценностей и интересов, и совместном противостоянии с Россией. «Но существует другой вопрос: сможет ли Украина работать прагматично и реализовать конкретные проекты – как по изменению украинского общества и экономики, так и по интеграции в западном направлении», - сетует дипломат.

Сближение Варшавы с Вашингтоном

Собственно, Польша неоднократно заявляла о желании постоянной дислокации войск Североатлантического альянса на своей территории. В начале июня НАТО увеличил количество военных на базе в польском городе Щецин. Вероятнее всего, новое правительство Польши будет настаивать, чтобы в стране на постоянной основе были развернуты военные базы Альянса, и, по-видимому, этот вопрос будет поднят в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве.

Более того, по словам Владимира Горбача, эта идея вполне реалистична для осуществления. «Сама идея появилась не сейчас и это планы НАТО, согласованные ранее с правительством Польши, которым руководила «Гражданская платформа». Это планы США в Европе, и здесь не только базы НАТО, но и системы глобальной ПРО. В комплексе это усиливает польско-американское сотрудничество в сфере безопасности, и новое правительство и президент в Польше будут это активно поддерживать», - считает он.

«Но, мне кажется, что это произойдет не при действующей американской администрации. Потому что, по традиции, тот президент, который завершает свою каденцию, не принимает каких-либо далеко идущих решений. Я думаю, этот вопрос будет положительно рассмотрен, но уже не Бараком Обамой, а следующим президентом США», - отмечает, в свою очередь, Александр Хара.

Горбач констатирует, что предыдущее польское правительство было ориентировано больше на экономическое сотрудничество с Берлином, чем на сотрудничество в сфере безопасности с Вашингтоном.

Но теперь, из-за активизации российской агрессии, экономика как бы уходит на второй план.

Безопасность в приоритете. Учитывая, что на востоке Европы сложилась новая геополитическая ситуация, связанная с агрессивным поведением России, Германия вряд ли будет против того, чтобы Польша сближалась с Вашингтоном, усиливая за счет США собственную безопасность.

Константин Гончаров