Во Львове во второй тур выборов мэра выходят Садовый и Кошулинский

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные сообщили в городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных вариантов избирательных протоколов районных избирательных комиссий.

Читайте такжеЛьвов: Соперником Садового во втором туре будет Кошулинский - предварительные данные ТИК

По данным ТИК, во второй тур предварительно выходят Садовый, который набрал 49,16% голосов, и Кошулинский, который набрал 12,25%.

Справка УНИАН. В избирательных бюллетенях на должность городского головы Львова было 11 кандидатов. Садовый, действующий городской голова, баллотировался от Объединения «Самопомич». Действующий городской голова избирался уже дважды подряд, начиная с 2006 года. Кошулинский, экс-вице-спикер парламента, баллотировался от ВО «Свобода».