Во Львове во второй тур выборов мэра выходят Садовый и Кошулинский
Во Львове во второй тур выборов городского головы областного центра, по данным электронного варианта подсчета протоколов районных комиссий, вышли действующий мэр Андрей Садовый (Объединение «Самопомич») и экс-вице-спикер парламента, военнослужащий ВСУ Руслан Кошулинский (ВО «Свобода»).
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные сообщили в городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных вариантов избирательных протоколов районных избирательных комиссий.
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По данным ТИК, во второй тур предварительно выходят Садовый, который набрал 49,16% голосов, и Кошулинский, который набрал 12,25%.
Справка УНИАН. В избирательных бюллетенях на должность городского головы Львова было 11 кандидатов. Садовый, действующий городской голова, баллотировался от Объединения «Самопомич». Действующий городской голова избирался уже дважды подряд, начиная с 2006 года. Кошулинский, экс-вице-спикер парламента, баллотировался от ВО «Свобода».