В Раду внесен проект постановления о выборах в Мариуполе и Красноармейске

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект под №3361 внес внефракционный народный депутат Сергей Тарута, который с марта по октябрь 2014 года возглавлял Донецкую областную администрацию.

На данный момент текст документа на сайте Верховной Рады отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области, а также в Сватово Луганской области.

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В частности, Мариупольский избирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за обнаружения разорванных бюллетеней, а также ошибок в них.

В то же время председатель ЦИК Охендовский заявил о системном противозаконном бездействии отдельных членов Мариупольской и Красноармейской городских избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК в Красноармейске.

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Первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко заявил, что Рада в начале ноября примет закон, который позволит провести выборы в Мариуполе и других городах 15 ноября.

Однако ни вчера, ни сегодня Совет коалиции не смог договориться относительно выборов в Мариуполе и Красноармейске.