ИМИ зафиксировал 5 случаев нарушения свободы слова в день местных выборов
В день проведения местных выборов 25 октября Институт массовой информации зафиксировал 5 случаев нарушения свободы слова, которые касались избирательного процесса.
Как сообщили УНИАН в ИМИ, согласно результатам мониторинга свободы слова, который системно проводит институт, три случая произошли в западных регионах Украины – во Львове, Луцке и Нововолынске, а по одному случаю было зафиксировано в Виннице и Днепропетровске.
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В ИМИ связывают такое малое количество нарушений в том числе с низкой активностью журналистов, которые не особо ездили по проблемным участкам, а в основном освещали информацию с брифингов.
В то же время региональные представители ИМИ зафиксировали системные проблемы с доступом журналистов и наблюдателей к информации, связанные с новым законодательством о местных выборах.
Эксперты ИМИ обращают внимание на проблему с информационным обеспечением избирательного процесса. По сути, по их убеждению, новый закон о местных выборах содержит норму об открытости, однако на практике не предусмотрен механизм, как она должна осуществиться.
В ИМИ напомнили, что на парламентских выборах 26 октября 2014 года они зафиксировали 9 фактов нарушения свободы слова, на президентских выборах 25 мая 2014 года - 7, а во время парламентских выборов 2012 года - 18 нарушений.