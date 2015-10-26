В одном из сел Черновицкой области 90% избирателей проголосовали за одну партию

Как сообщили УНИАН в Черновицкой областной организации "Комитет избирателей Украины", это самая высокая явка в области.

По данным КИУ, 923 избирателя, или 90%, поддержали Аграрную партию Украины.

Явка по всему Сокирянскому району по состоянию на 20:00 25 октября, по данным КИУ, составила 52,8%.

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По данным ЦИК, явка по Черновицкой области составила 48,86%, то есть участие в голосовании приняли 339 608 из 695 130 зарегистрированных избирателей.

Справка УНИАН. В селе Грубна проживают русские-старообрядцы. В селе длительное время возглавлял сельскохозяйственное предприятие Василий Козак — нынешний председатель Сокирянской районного совета, председатель областной организации Аграрной партии. При этом Козак был кандидатом в депутаты и в Черновицкий областной совет, и в Сокирянский районный от АП.