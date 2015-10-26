В Черкассах во второй тур проходят действующий мэр Одарич и представитель "Батькивщины" - штаб

Такие данные параллельного подсчета своего штаба голосов сегодня обнародовал на своей странице в сети Фейсбук лидер партии Свободных демократов, городской голова Черкасс Одарич.

Согласно этим данным, за Одарича проголосовали 22,7% избирателей, за выдвиженца от ВО «Батькивщина» Анатолия Бондаренко - 11,6%, за выдвиженца от УКРОПа Андрея Бортника - 10,1%.

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По данным штаба другого кандидата, выдвиженца БПП «Солидарность», секретаря Черкасского горсовета Александра Радуцкого, действующий мэр Черкасс Одарич получил 20,8% голосов избирателей, Радуцкий – 11,78%, Бондаренко - 11,3%.

В то же время по данным параллельного подсчета партии Свободных демократов, Партия свободных демократов получила 14,1% голосов, БПП «Солидарность» - 11,1%, «Батькивщина» 10,5% и партия «Черкасщане» - 9,7%. Более 5% голосов получили ВО «Свобода» (8,2%), «Самопомич» (7,9%), УКРОП (7,6%) и Радикальная партия Ляшко (5,3%).

По состоянию на утро 26 октября предварительные данные от Черкасской городской избирательной комиссии еще не обнародованы. Прием бюллетеней с участков в ГИК проходит спокойно. Всего в голосовании в Черкассах приняли участие 86 060 жителей.

По данным ЦИК, в Черкасской области приняли участие в голосовании 47,02% жителей области, или более 475 тыс. человек.