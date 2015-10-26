В Хмельницком во второй тур проходят и. о. мэра Чернилевский и "свободовец" Симчишин

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в штабе кандидата в мэры Чернилевского и подтвердили в штабе кандидата Симчишина.

Так, по параллельному подсчету протоколов с мокрыми печатями штаба Чернилевского, первое место на голосовании 25 октября получает Симчишин, за которого проголосовало 21126 хмельничан. Второе место занимает Чернилевский с 20765 голосов.

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Третье место у кандидата от БПП “Солидарность” Сергея Мандзия – 13989 голосов, четвертое место у выдвиженца от “Батькивщины” Олега Лукашука - 12749 голосов.

В комментарии УНИАН заместитель председателя Хмельницкой городской избирательной комиссии Виталий Швед также сообщил, что в лидерах на пост мэра - Симчишин и Чернилевский. Сейчас комиссия продолжает принимать протоколы из УИК.

Как сообщал УНИАН, на должность городского головы Хмельницкого претендовало 14 кандидатов.