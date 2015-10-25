Голосование проходит без масштабных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов – ОПОРА

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

«Ход голосования проходит в штатном режиме без существенных злоупотреблений или спланированных масштабных нарушений, которые могут иметь влияние на результаты выборов. Число нарушений (в статистическом измерении) остается низким, но по состоянию на 16:00 сохраняются тенденции, которые проявлялись в первые часы дня голосования», - говорится в сообщении.

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В ОПОРЕ отмечают, что самым распространенным нарушением, зафиксированным общественными наблюдателями, являются попытки выдачи бюллетеня без паспорта – такие случаи зафиксированы на 4,6% участков по всей Украине. Однако в отдельных городах ситуация хуже – подобные нарушения зафиксированы на 7,2% избирательных участков в Днепропетровске, на 6,2% участков в Одессе и на 3,2% участков в Харькове. В большинстве случаев благодаря реакции наблюдателей подобные инциденты решались законным способом – избирателям правомерно отказывали в возможности голосовать. Характерно, что по сравнению с первой половиной дня процент таких злоупотреблений в общенациональном масштабе существенно уменьшился – с 14,3% до 4,6%, отмечают в ОПОРЕ.

Также случаи нарушений тайны голосования по состоянию на 16:00 выявлены на 2,6% участков, тогда как по состоянию на 12:00 их число составляло 4,3%. Факты фотографирования бюллетеней были зафиксированы лишь на 0,4% избирательных участков по всей Украине. Однако в Одессе и Днепропетровске такие злоупотребления имели место на 6,4% избирательных участков. Умышленное нарушение тайны голосования, проявившееся в разглашении содержания волеизъявление гражданина, который принял участие в голосовании, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, отмечается в сообщении.

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Кроме того, наблюдатели фиксировали лишь единичные случаи (на 0,4% избирательных участков) лишение избирателей возможности проголосовать. Остальные зафиксированные наблюдателями по состоянию на 16:00 нарушения являются единичными и не могут существенно повлиять на результаты волеизъявления граждан.