В Донецкой ОВГА рассказали, когда в Мариуполе могут состояться местные выборы

Об этом сообщает Управление информации и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации.

По словам Жебривского, следующая дата проведения местных выборов в Мариуполе зависит от решений, которые примут Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада Украины.

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«Можно перенести выборы на 15 ноября 2015 года, когда будет второй тур (выборов городских председателей). Это означает не отмену, а перенос даты. Будут те же кандидаты, те же политические силы, которые баллотируются. Судьбу напечатанных бюллетеней должен решить ЦИК», - сказал Жебривский.

Также, по его словам, в соответствии с правовой нормой, в течение 10 дней ЦИК может признать выборы в Мариуполе такими, что не состоялись. «Тогда от дня объявления закон предоставляет 60 дней для назначения новых выборов, то есть где-то на начало января. Напечатаны бюллетени должны быть однозначно аннулированы. Это две даты, которые я могу назвать. Какую позицию займет Верховный Совет, трудно судить, мяч сегодня на поле законодателя», - отметил руководитель Донецкой области.

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Жебривский напомнил, что полтора месяца назад он заявлял, что проведение выборов в прифронтовой зоне, в том числе в Мариуполе, стоит отсрочить из-за нестабильности общественных настроений.

«Но сегодня в связи с тем, что произошло, четко заявляю: выборы обязательно должны состояться в кратчайшие сроки. Мариупольская община доказала, что она поднимается с колен, что она может и имеет право на самостоятельное избрание власти для своего города. И поэтому областная военно-гражданская администрация сделает все от нее зависящее, чтобы выборы в Мариуполе прошли в соответствии с законом», - подчеркнул Жебривский.