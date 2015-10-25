На Харьковщине на одном из участков исчезли бюллетени

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Харьковской области, накануне, 24 октября, в 18.00 в милицию города Богодухов поступило заявление председателя участковой избирательной комиссии № 630128 о том, что 23 октября около 16.00, находясь на избирательном участке, во время пересчета избирательных бюллетеней по выборам Богодуховского городского головы она обнаружила отсутствие избирательных бюллетеней в количестве 500 штук.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 УК Украины (голосование избирателем на выборах или референдуме более одного раза).