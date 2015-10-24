Комитет избирателей: партии и кандидаты массово нарушают законодательство в "день тишины"

Комитет избирателей Украины заявляет о фактах нарушения политическими партиями в отдельных регионах «дня тишины» перед местными выборами.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ на официальной странице организации в Facebook.

«Наблюдатели КИУ фиксируют массовые факты нарушений действующего законодательства в «день тишины». В ряде регионов Украины размещены материалы (биллборды, ситилайты), содержащие признаки агитации. Такие материалы выполнены в стилистике, используемой местными организациями партий и кандидатами, или же с распространением их избирательных лозунгов», - говорится в сообщении.

Как отметили в КИУ, такие нарушения зафиксированы, в частности, в Киеве, Херсоне и Одессе. В Комитете избирателей отметили, что использование слоганов и символики политических партий в «день тишины», который наступил в Украине 24 октября, считается нарушением закона «О местных выборах».

«КИУ призывает партии и кандидатов прекратить нарушать запрет на размещение агитации в «день тишины» и безотлагательно снять агитационные материалы», - подчеркнула пресс-служба.