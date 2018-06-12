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Украинский интерес. Револьверный путинизм, обмен любезностями в Берлине и заокеанские сюрпризы

23:53, 23 октября 2015
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Российские официальные лица озвучивают путинские идеологемы в отношении Украины по револьверному принципу. Украинско-немецкий бизнес-форум в Берлине сопровождался обменом любезностями на уровне глав правительства. Агентство Standard&Poor`s существенно подняло кредитный рейтинг Украины.  Из США и Канады поступили неожиданные новости.

REUTERS

Затишье на линии противостояния в Донбассе не должно никого вводить в заблуждение – конфликт Украины и России поставлен на паузу, но не окончен. Сложности с проведением переговоров в Минске с представителями сепаратистов – лишнее тому подтверждение, те начали выдвигать новые условия освобождения украинских пленных. Понятно, что боевики ощущают поддержку Кремля у себя за спиной.

Российский президент обвинил украинскую власть в издевательском выполнении Минских договоренностей и отказе согласовывать изменения в Конституцию Украины с представителями Донбасса.

Собственно говоря, стремление решить уравнение на Донбассе в собственных интересах Владимир Путин особо не скрывает. Сообщение о 90-процентном рейтинге, видимо, привело к головокружению от успехов. Выступая с трибуны дискуссионного клуба «Валдай», который на этот раз собирался в Сочи, российский президент обвинил украинскую власть в издевательском выполнении Минских договоренностей и отказе согласовывать изменения в Конституцию Украины с представителями Донбасса. Об их марионеточной сущности Путин предпочел помалкивать. Хорошей иллюстрацией к его психологическому портрету можно назвать претензии к незаконному приходу к власти Виктора Ющенко и слова, что Украина пытается устроить Ливию или Ирак на своей территории. Интересно, что глава президентской администрации Сергей Иванов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (уроженка Шепетовки) также разразились антиукраинскими заявлениями.

REUTERS

Иная тональность царила в Берлине во время украинско-немецкого бизнес-форума. Ангела Меркель и Арсений Яценюк излучали способность находить общий язык, украинский премьер не преминул возможности выказать уверенность в развитии двусторонних отношений в сфере экономики. Удачным дополнением стало подписание «Нефтегазом Украины» и ЕБРР соглашения о кредите в 300 миллионов долларов на покупку газа.

Если «Право и справедливость» получит всю полноту власти в соседней стране, официальному Киеву придется демонстрировать готовность прислушиваться и к позиции Варшавы.

Германия – важный, но не единственный влиятельный партнер Украины в Европе. В контексте приближающихся выборов в Польше можно предположить: если «Право и справедливость» получит всю полноту власти в соседней стране, официальному Киеву придется демонстрировать готовность прислушиваться и к позиции Варшавы. В противном случае стратегические отношения между нашими странами могут опуститься на несколько уровней, хотя о полном отказе Польши от поддержки Украины речь, разумеется, не идет.

REUTERS

Еще одно важное событие прошло малозамеченным. Рейтинговое агентство Standard&Poor`s существенно подняло кредитный рейтинг Украины, фактически констатировав исчезновение угрозы дефолта и отметив успех переговоров украинского Минфина с многочисленными кредиторами. Этот шаг выглядит важным в контексте ожидающейся схватки между Украиной и Россией по поводу 3-миллиардного «кредита Януковича».

Интересные новости пришли из-за океана. Ветирование Бараком Обамой закона, предусматривающего 300-миллионную военную помощь Украине, адепты #зрады восприняли с привычным энтузиазмом. Но здесь дело отнюдь не в нашей стране, а в межпартийной борьбе между демократами и республиканцами. Аналогичные ощущения вызвала и победа в Канаде либералов во главе с Джастином Трюдо, ставшим премьером через несколько десятков лет после своего отца. Но лидер Либеральной партии четко дал понять, что курс поддержки Украины Оттавой изменений не претерпит. 

Евгений Магда

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