"Бумажный" министр по делам АТО

На недавнем заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров Украины вводит политическую должность министра по делам участников антитеррористической операции (АТО). «На рассмотрение правительства и парламентской коалиции выношу решение. В соответствии с законом о Кабинете министров, у премьера есть конституционные полномочия на внесение в парламент двух министров без создания министерств. То есть - введение политических должностей министров, которые будут иметь право выполнять организационные, политические и административные функции», - сказал Яценюк.

По его словам, после празднования Дня защитника Украины, в ходе встреч с представителями Нацгвардии, МВД, Минобороны поднимались вопросы медицинской, психологической реабилитации участников АТО, о реальной защите тех, кто сам защищал или защищает страну. Собственно, новый министр и должен будет координировать работу ключевых силовых и социальных ведомств в части обеспечения льгот и гарантий, предусмотренных защитникам Украины. «И я публично обращаюсь к парламентской коалиции, к министру обороны, к министру МВД, к неправительственным организациям и членам Кабинета с просьбой – дайте мне предложения по назначению министра по делам АТО, который будет осуществлять координацию работы по медицинской, психологической и социальной реабилитации для 131 тысяч участников АТО, которые получили такой статус. Это политическая должность, без создания министерства. И такой министр получит полномочия координировать деятельность Миноборны, МВД, Минздрава, Минрегиона, Минсоцполитики с целью, чтобы все льготы, определенные законодательством, получили все участники АТО», - подчеркнул Яценюк.

Премьер пообещал внести кандидатуру на новую должность, как только получит предложения о потенциальных соискателях. «На первом пленарном заседании Верховной Рады, после того, как получу предложения, я внесу в парламент ходатайство о назначении министра по делам АТО», - сказал глава правительства.

По словам директора департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Валентина Федичева, министр по делам участников АТО нужен, чтоб заниматься военными в отставке и запасе. Он отметил, что социальной защитой военнослужащих занимается Минобороны. Однако, когда боец становится гражданским, кто-то должен продолжать эту деятельность. Не говоря уже о том, что поддержка нужна украинским военным и во время переходного периода.

В этой связи, по словам Федичева, должность министра по вопросам АТО необходима, чтобы организовать координацию между министерствами и ведомствами, которые так или иначе занимаются этими вопросами. «Это предложение появилось после обсуждения системы координации с одной стороны - силовыми структурами, с другой - с Минсоцполитики, с Минздравом. Сейчас мы видим такую ситуацию: Минобороны, силовые структуры отвечают за военнослужащих, но человек увольняется с военной службы и возникает необходимость организации медицинского обеспечения, социального обеспечения этого человека и психологической реабилитации. Кто этим будет заниматься? Мы говорим: Минсоцполитики и Минздрав... Возникает необходимость скоординировать действия, продолжить ту социальную защиту, которую человек чувствовал во время службы в ВС и когда он пошел другой свой этап - нахождения в запасе... Эта должность необходима, чтобы организовать координацию между министерствами и ведомствами. Мы в этом убедились во время практики социальной защиты участников АТО», - отметил он.

Бюрократическая должность

В то же время, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, не отрицая важности координации действий разных структур и ведомств, высказывает недоумение относительно того, насколько такая координация является веской причиной для создания должности министра. «У нас все необходимо координировать. Предложение создать новую должность – это какая-то эпизодическая, ситуативная реакция на критику, и не более того. Я не думаю, что кто-то представляет себе технологию работы этой фигуры. По идее, вначале создается технология, а под эту технологию или создается, или реорганизуется, или приспосабливается деятельность уже существующих структур, а не наоборот. То есть, это очередная бюрократическая должность, которая вряд ли что-то даст», - убежден он.

Более того, по мнению эксперта, появление новой должности в Кабмине вряд ли что-то принципиально изменит в системе социального обеспечения участников АТО. Тем более, что, при необходимости, можно было бы просто создать соответствующий департамент при Минобороны или при Нацгвардии. «Вопрос не в фигуре, а в определенных функциях, которые она будет выполнять. То есть для того, чтоб каким-либо образом осуществлять обеспечение действующих или бывших членов АТО, есть определенная технология – это их учет, это выделение бюджетных средств, отслеживание всех по спискам, обеспечение и согласование всех баз данных, которые существуют. Что может сделать новоназначенная фигура, я просто не представляю», - возмущается он.

В свою очередь, экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что если в отечественной чиновничьей структуре появление такого министра хоть на какое-то время облегчит ситуацию для АТОшников, и главное, участников боевых действий, то с такой надеждой можно поддержать эту идею. Впрочем, по сути, решение этих вопросов больше относится теперь уже к местным органам власти. «Поскольку, худо-бедно, процесс выдачи удостоверений участника боевых действий, если есть основания, в большей степени, уже налажен. А вот с реализацией льгот по-прежнему возникает достаточно много вопросов. По соотношению количества жалоб о невыдаче удостоверений и реализаций льгот на местах очень большая разница. И над этим нужно серьезно работать», - говорит он.

Также Романенко считает, что системные проблемы такой министр вряд ли решит. «Должно быть осуществлено реформирование всех органов управления снизу доверху, а мы – только в начале этого пути. Тогда проблема социального обеспечения, как и многие другие, системно решится, потому что органы будут способны принять этот вопрос и за короткое время решить», - уверен эксперт.

Министр на бумаге

Политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что не нужно придумывать новую должность министра по вопросам участников АТО, а необходимо равномерно распределить обязанности между отдельными вице-премьерами: «Дело ведь не в должностях. Можно плодить должности бесконечно. Я не сторонник введения особой должности. У нас есть министр обороны, часть вопросов, о которых говорил Яценюк, должен решать именно он. Военно-технические вопросы, вопросы, связанные со снабжением зоны АТО, все в руках Яценюка. Не надо придумывать отдельные должности, надо просто нормально, адекватно и более-менее равномерно распределить обязанности между отдельными вице-премьерами», - убежден он.

Поэтому, сейчас перед правительством, скорее, должен стоять вопрос оптимального распределения обязанностей между вице-премьерами». «У нас есть вице-премьер – министр культуры Вячеслав Кириленко, но, кроме министерства культуры, как вице-премьер чем он занимается, я не знаю. Вот ушел сейчас Валерий Вощевский с должности вице-премьера, и тоже у него непонятный был состав обязанностей. У вице-премьера Геннадия Зубко, мне кажется, наоборот, перегрузка по обязанностям», - считает политолог.

Фесенко напоминает, что в правительстве давно стоит вопрос о должности первого вице-премьера, который так и не был назначен в Кабмине.

Кроме того, по словам эксперта, министр без министерства не способен справляться с теми задачами, которые будут перед ним поставлены. И такой пример уже был – в украинском правительстве, в свое время, был вице-премьер без полномочий – Валерий Хорошковский. Но, в результате, это закончилось тем, что «возникла куча проблем, куча нерешенных вопросов, и он сам уперся в стенку, потому что у него не было полномочий и аппарата для решения вопросов».

«Если Арсения Яценюк предлагает создать министра без министерства, то он играет в лукавые игры. Что значит «министр без министерства»? Это значит, что у него не будет достаточно полномочий и аппарата, чтобы решать соответствующие вопросы. Да, на него свалится куча проблем, решить которые он будет не в состоянии. Тогда возникает вопрос, зачем создавать эту должность, для чего?», - сетует эксперт.

Таким образом, министр без портфеля и аппарата – это министр на бумаге. Нет смысла создавать эту должность, поскольку она недееспособна. Разве что, целью создания такой институции в Кабмине является признание того, что проблемы бойцов АТО решаются из рук вон плохо. Но тогда это свидетельствует о неэффективности органов власти как таковых.

Константин Гончаров