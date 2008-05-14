Портнов отказывается исполнять указ Ющенко

И.о. главы ФГИ Андрей Портнов заявляет, что не намерен выполнять указ президента Виктора Ющенкооб обеспечении надлежащего функционирования Фонда госимущества.

"Мы считаем нецелесообразным исполнять указы президента, которые выходят за рамки его полномочий", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

Портнов также подчеркнул, что конкурс по продаже Одесского припортового завода пройдет 20 мая по открытой процедуре, "несмотря на все сегодняшние заявления закрытого акционерного общества в составе Валентины Петровны (Семенюк) и Виктора Андреевича (Ющенко)".

По его словам, "не смотря на истерику высших должностных лиц", три инвестора уже заплатили залог за ОПЗ.

Портнов также добавил, что на данный момент не существует никаких протестов прокурора, а также судебных решений, которые останавливают приватизацию завода.

"Инвесторы пересчитали средства, несмотря на подпольную газету ("Ведомости приватизации") с запретом проведения конкурса по ОПЗ, которую выпустила Валентина Семенюк в подпольной типографии, подчиненной Государственному управлению делами", - сказал он.

Портнов добавил, что до конца этой недели депутатами от БЮТ будет сделано представление в Конституционный Суд о незаконности существования ГУС.

"Указ президента (о создании ГУС) будет обжалован в КС, поскольку Конституция не наделяет президента правами на кормушку", - сказал он.

Портнов объяснил, что по Конституции президент имеет право создавать консультативно-совещательные органы.