Ющенко требует от Тимошенко ”надлежащего” финансирования для Семенюк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ "О мерах по обеспечению надлежащего функционирования Фонда государственного имущества Украины".

Как сообщает пресс-служба Президента, указ подписан с целью обеспечения надлежащих условий для осуществления Фондом государственного имущества Украины государственной политики в сфере приватизации, устранения дестабилизирующих факторов в деятельности этого государственного органа, что негативно отражается на инвестиционной активности, вызывает ухудшение инвестиционного климата и приводит к возникновению угроз экономической безопасности государства, руководствуясь частью первой статьи 17, частью второй статьи 102 Конституции Украины, во исполнение Бюджетного кодекса Украины и в соответствии с пунктами 1 и 17 части первой и части третьей статьи 106 Конституции Украины.

Президент поручил Кабинету министров безотлагательно подготовить и внести в установленном порядке законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно определения Фонда государственного имущества Украины в соответствии с частью первой статьи 22 Бюджетного кодекса Украины главным распорядителем бюджетных средств в объемах, предусмотренных указанным законом для Фонда государственного имущества Украины.

Министерству финансов Украины совместно с Государственным казначейством Украины поручено обеспечить безотлагательное возобновление бюджетного финансирования и осуществления расходов Фонда государственного имущества Украины на основании платежных поручений за подписью назначенного в соответствии с Конституцией Украины председателя Фонда государственного имущества Украины.

Фонду государственного имущества Украины надлежит проработать совместно с Национальным банком Украины вопрос о создании казны государства для обеспечения национальной безопасности Украины, рассмотрев при этом вопрос о формировании такой казны, в частности, из определенных объектов государственной собственности, об определении специального органа государственного управления, на который будет возлагаться формирование казны, о порядке управления ее активами и по результатам проработки внести в установленном порядке соответствующие предложения.

Президент рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины осуществить проверку соблюдения Государственным казначейством Украины установленного законом порядка финансирования Фонда государственного имущества Украины и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.