У ОБСЕ нет мандата для наблюдения за возможными выборами на оккупированном Донбассе

Ни одна из миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пока не имеет мандата для осуществления наблюдения и верификации возможных выборов на временно оккупированной части Донбасса.

Об этом в комментарии УНИАН сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

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Так он ответил на вопрос о том, обсуждались ли 20 октября на заседании рабочей подгруппы в Минске вопросы направления на временно оккупированные территории Донбасса миссии безопасности от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по оценке возможности проведения там выборов.

"Дело в том, что ОБСЕ не имеет мандата для оценки или верификации возможности проведения политического процесса или начала политического процесса. Этот вопрос обсуждался на предыдущем заседании в присутствии заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии (ОБСЕ) Александра Хуга. Я ему прямо задавал вопрос, на что он ответил, что мы не имеем такого мандата, то есть давать отмашку началу политического процесса, по сути, избирательного процесса", - подчеркнул Бессмертный.

По его словам, "ожидать от них (боевиков - УНИАН) разрешения на начало политического процесса нельзя. Мы можем получить верификацию выполнения решений об отводе оружия и о вооружении и т.п.".

Как сообщал УНИАН, 20 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что на временно оккупированные территории Донбасса необходимо направить миссию безопасности БДИПЧ/ОБСЕ для оценки ситуации относительно возможного проведения выборов.

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Министр сообщил о ключевых предпосылках для проведения выборов на Донбассе.

"Первое - они должны проводиться на основе украинского законодательства. Берется украинский закон о выборах и на основе него строится логика выборов. Второе, и это записано в Минских договоренностях, непосредственно Бюро по демократии и правам человека должно определить, что модальности будущих выборов - они отвечают практике и правилам ОБСЕ. Третье - Бюро по демократии и правам человека должно изначально направить так называемую миссию безопасности на Донбасс и сказать, можно ли вообще там начинать подготовку к проведению выборов", - заявил Климкин.