Россия до сих пор игнорирует запросы Украины о выдаче Януковича - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

“Адвокаты не делают реальных шагов в отношении того, чтобы их подзащитный был допрошен”, - сказал Горбатюк.

По его словам, украинская сторона неоднократно направляла в правоохранительные органы РФ запросы об экстрадиции Януковича. “Никаких ответов нет. Соответственно, таким образом РФ подтверждает, что Янукович на ее территории не находится”, - отметил Горбатюк.

Он отметил, что сторона защиты Януковича предоставила неполный адрес его возможного пребывания в РФ, поскольку не указан номер квартиры.

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Как отметил Горбатюк, Генпрокуратура Украины присылала в РФ запрос о проверке места пребывания Януковича по указанному адресу и решения вопроса о его экстрадиции, но ответа тоже не поступило.

Горбатюк сообщил, что Янукович подавал жалобы в Европейский суд по правам человека на якобы нарушения во время расследования, наложение на него санкций, объявления в розыск.

В то же время, в Генпрокуратуре не известно содержание последней жалобы, которую якобы экс-президент подал в ЕСПЧ. “Нам не известен текст этой жалобы, которую направил адвокат Януковича в Европейский суд... Эта жалоба должна пройти все инстанции в государстве, в котором подавалась. Поэтому сложно сказать, что он оспаривает”, - сказал Горбатюк.

Он напомнил, что по заявлению Януковича о якобы угрозах в его адрес и нападения на него в феврале 2014 года зарегистрировано соответствующее уголовное производство, которое расследуется Министерством внутренних дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 октября стало известно, что Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека к Украине за якобы нарушение его прав. Об этом говорится в пресс-релизе британской адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP, которая выступает стороной защиты Януковича.