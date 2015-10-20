Порошенко отреагировал на петицию о лишении нардепов мандатов за три прогула
Президент Украины Петр Порошенко ответил на электронную петицию № 22/000248-еп, в которой говорится о том, чтобы за три пропуска пленарных заседаний без уважительных причин необходимо лишать депутата мандата.
Отмечается, что с целью наработки предложений относительно изменений в Конституцию Украины Порошенко создаст Конституционную Комиссию.
Необходимо обратить внимание на то, что установление ответственности нардепов за пропуск без уважительных причин заседаний парламента является довольно распространенным явлением в США, Великобритании, Португалии, Канаде, Бразилии, Индии.
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Отмечается, что сейчас Конституция Украины предусматривает лишение депутата мандата только в случае отказа от принесения им присяги. Других случаев утраты народным депутатом Украины депутатского мандата положениями Основного Закона Украины не предусмотрено.
Напомним, в начале октября электронная петиция о лишении депутатского мандата за три пропуска без уважительных причин собрала 25 тысяч подписей.