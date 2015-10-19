Российский суд на ноябрь запланировал 12 заседаний по делу Савченко

Об этом сообщил один из ее адвокатов Марк Фейгин в Twitter.

«Заседание по Савченко в ноябре: 2, 3, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30», написал он.

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Начало заседаний в 11.00, добавил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, до конца этого месяца в российском суде пройдет еще пять заседаний по делу Савченко: 21, 22, 26, 28, 29 октября.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.