Порошенко хочет усилить ответственность за подкуп на выборах

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье вечером.

"Я обращаюсь и призываю (парламентскую) коалицию по внесению изменений в избирательное законодательство относительно повышения ответственности за факт подкупа", - сказал глава государства.

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Президент также призвал граждан прийти на местные выборы и таким образом помочь создать проукраинскую коалицию в каждом местном совете.

Как сообщал УНИАН, 6 августа президент Украины подписал Закон «О местных выборах».

14 июля Верховная Рада приняла документ. За него проголосовали 257 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.