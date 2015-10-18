Порошенко хочет усилить ответственность за подкуп на выборах

20:55, 18 октября 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко призывает парламент принять изменения в законодательство для повышения ответственности за факт подкупа на выборах.

REUTERS

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье вечером.

"Я обращаюсь и призываю (парламентскую) коалицию по внесению изменений в избирательное законодательство относительно повышения ответственности за факт подкупа", - сказал глава государства.

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Президент также призвал граждан прийти на местные выборы и таким образом помочь создать проукраинскую коалицию в каждом местном совете.

Как сообщал УНИАН, 6 августа президент Украины подписал Закон «О местных выборах».

14 июля Верховная Рада приняла документ. За него проголосовали 257 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

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