Запад должен финансово компенсировать Украине невыполнение обязательств по Будапештскому договору - Корбан

«То, о чем говорит Наталья Яресько, я лично подвергаю большому сомнению: нам показывают фасадные цифры кредитов МВФ. Но при этом она не рассказывает, на каких условиях мы будем в течении многих лет отдавать Западу долги, отбирая средства от будущих поколений», – сказал Геннадий Корбан в эфире телеканала «112 Украина».

Читайте такжеВ коррумпированной системе не может быть честных политиков – КорбанПо его словам, получаемая сегодня помощь Украине жизненно необходима, «но она на кабальных условиях». «Нам не раскрывают условия, а черт, как говорится, в мелочах», – добавил Корбан.

Кроме того, лидер УКРОПа считает, что западные страны и украинская дипломатия должны обратить внимание на Будапештский договор, по которому США и Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность. «Но они не выполнили свои обязательства, и сегодня единственным механизмом компенсации невыполнения своих обязательств должна быть финансовая помощь. И не на условиях отдачи 40% ВВП страны каждый год для пополнения их фондов», – сказал Корбан.

Как сообщалось, министр финансов Наталья Яресько рассказала на брифинге, что у Минфина есть основания рассчитывать на увеличение финансовой поддержки МВФ. «Я просила наших иностранных партнеров удвоить объем предоставления финансовой поддержки с $7,5 млрд до $15 млрд. Сегодня, через семь месяцев после начала программы механизма расширенного финансирования МВФ, мы уверены, что у нас есть причины и основания рассчитывать на значительное увеличение этой поддержки», – сказала министр.