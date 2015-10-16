Судью Вовка отстранили от должности еще на месяц

Об этом сообщается на сайте ВККС.

Отмечается, что соответствующее решение ВККС приняла сегодня на основании ходатайства генерального прокурора Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Печерского райсуда Киева Вовка.

5 июня прокуратура Киева заявила о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении Вовка.

Он подозревается в том, что, злоупотребляя служебным положением и умышленно нарушая требования закона, принял заведомо неправосудное решение по гражданскому делу. Своим решением судья незаконно лишил гражданина права собственности на принадлежащее ему имущество.

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Указанное уголовное правонарушение квалифицировано по ч.2 ст.375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).

В 2012 году Вовк приговорил к тюремному заключению бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, ныне являющегося главой парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Производство в отношении судьи Вовка находится на рассмотрении в Шевченковском райсуде столицы.