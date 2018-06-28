Лужков как рупор тайных желаний всех российских политиков?

Сегодня Служба безопасности Украины запретила мэру Москвы Юрию Лужкову въезд на территорию нашего государства. 10 мая в Симферопольском аэропорту московскому мэру, известному своими антиукраинскими заявлениями, сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение относительно недопущения противоправных действий. 11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-ї годовщины российского флота, Лужков заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным». Он призывал российское руководство пересмотреть Договор о дружбе с Украиной. Российский деятель заявил, что Россия должна выйти из договора о дружбе, чтобы таким образом получить возможность “опять поднять вопрос Севастополя”. Заявление Лужкова комментируют украинские политики и эксперты. Олесь Доний, народный депутат Украины, НУ–НС: ЗАЯВЛЕНИЯ ЛУЖКОВА – ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ВСЕХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ

Эта очередное провокационное заявление Лужкова свидетельствует, что в российских руководящих кругах до сих пор не избавились от шовинистических лозунгов относительно возможности господства над странами постсоветского пространства.

Вряд ли заявления Лужкова воплотятся в реальность, но подобные высказывания ужасно вредят украинско-российским отношениям. Ведь это будет побуждать украинскую среду к невосприятию политики России относительно Украины.

Ответы на такие шовинистические заявления должны идти прежде всего не со стороны Украины, а со стороны российской власти. Россия должна засвидетельствовать, что она хочет добрососедских и равноправных отношений с Украиной. И что заявления, которые позволил себе мер Москвы, не ответ позиции Российской Федерации. Чрезвычайно досадно, что такого заявления не было со стороны ни Госдумы, ни премьера, ни президента.

И соответственно, российская власть, глядя сквозь пальцы на такие провокации, дает основания для размышлений: не отвечает ли это тайным мечтам и желаниям многих российских политиков, а не одного только такого откровенного украинофоба, каким является Лужков?

Если Украина хочет, чтобы была соблюдена договоренность о выведении Черноморского Флота в 2017 году, то должна уже сейчас требовать четкого графика его выведения.

Приятно, что МИД Украины уже работает в этом направлении, и, бесспорно, это один из болезненных, стратегически важных для Украины вопросов. То есть пока российский флот будет оставаться на территории Украины, возможность для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине остается.

Что не хватает Украине? Это, бесспорно, стратегического плана относительно крымской проблематики. Когда будет выводиться ЧФ, то освободится значительное число рабочих рук. И Украина уже сейчас должна заботиться о переквалификации персонала, о создании новых рабочих мест.

За время независимости Украины в Севастополе появилось десять российских высших учебных заведений. В то же время в этом регионе Украина не заботится об укреплении образования на украинском языке.

То есть это также может быть одной из проблем, ведь через гуманитарную политику таких вот, как Лужков, шовинистически настроенных российских политиков, есть много рычагов влияния на внутреннюю украинскую ситуацию.

Мер Москвы давно заметен такой украинофобской деятельностью в Крыму и Севастополе. Именно через Лужкова происходит финансирование многих российских программ... Поэтому для меня как раз и не удивительно, что он сделал такое заявление.

То, что СБУ запретила въезд Лужкову в Украину, – это очень правильно. Должны быть четкие действия украинской власти. И это показывает позицию нашего государства, что оно не воспринимает таких провокаций.

Но недостаточно самих заявлений и запрета на въезд, нужная системная работа.

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Юрий Лужков – является одним из весомых российских политиков, но только одним из политиков, которые совсем не задают тон украинско-российским отношениям.

Это то же, если бы Черновецкий поехал в Москву, и начал говорить о двусторонних отношениях... Например, что Воронеж и Белгород нужно присоединить к Украине. Было бы это воспринято серьезно в России? Думаю, вряд ли.

По моему мнению, наши отношения нужно рассматривать не исходя из того, что говорит тот или иной российский политик, а из того, что говорят Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Если бы такие заявления раздавались от них, то можно было бы бить в набат...

А почему власть России не отреагировала на высказывание Лужкова? Потому что он не является каким-то показательным маркером.

Когда Лужков делает какие-то заявления, иначе говоря, дергает кота за усы, то это направлено лишь на российский электорат...

Думаю, что СБУ правильно сделала, что запретила Лужкову въезд на территорию Украины. Его заявление имело все шансы, чтобы его объявить персоной нон грата.

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В заявлении Лужкова есть один новый момент, о котором раньше он не вспоминал. Он выдумал, что вроде бы переход Крыма под законное владение Украины в 1954 году не распространяется на город Севастополь.

Его заявление, во-первых, не отвечает действительности и юридически неверно, потому что шло возвращение всего Крыма, Севастополь никаких исключений не составлял.

Во-вторых, заявление Лужкова вредно и является проявлением хищного российского империализма, который никак не может изменить свой стиль. В России знают, что их претензии на территорию Украины безосновательны и незаконны. И думают себе, может, хоть по лоскуту будем красть.

Запрет Лужкову на въезд в Украину является законным и своевременным. А может, и не своевременным – по-видимому, нужно было еще раньше запретить ему ехать к нам. Я очень одобряю решение СБУ.

Что касается последующих взаимоотношений между Украиной и Россией. Считаю, что заявление Лужкова – еще одно напоминание Украине, что российский военно-морской флот, который использует нашу севастопольскую бухту, опасен для независимости Украины. Это является достаточным основанием для досрочной денонсации договора о пребывании российского Черноморского флота в Севастополе.

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Позиция Лужкова абсолютно понятна. Это уже не политика, а политическое нахальство, даже извращение.

Это же надо, чтобы так Лужкова скрутило от ненависти к соседнему государству! Это скорее какая-то клиника, психоз.

Мне очень горько, что это все связывается с новым президентом России. Позиция Путина уже никого не удивляла...

Лужков – все-таки мер столицы огромного государства, крупная политическая фигура, а не работник канализации.

Мне импонирует, что Украина понемногу становится на собственную оборону. Меня очень радует, что СБУ запретило Лужкову въезд в Украину. И я не вижу конфликта между Россией и Украиной, а только между бездарным политиком Лужковым и целым государством.

Опрашивала Ксения Лесив