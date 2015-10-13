В МИД ищут возможности привлечь россиян к ответственности за катастрофу MH17

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на пресс-конференции в связи с обнародованием окончательного отчета технического расследования катастрофы.

«Я хотела бы остановиться и сказать несколько слов по поводу информации, которая распространяется российскими СМИ и Министерством иностранных дел РФ о том, что уже имеются все возможности и уже можно применять такой инструмент как Международный уголовный суд. В этой связи я хочу сказать, что ни Украина, ни Россия, ни Малайзия не является сторонами Международного уголовного суда, поэтому со стороны России применять такие высказывания и говорить, что есть созданный механизм, который можно использовать, пока являются не только некорректными, а вообще это нонсенс. Поэтому страны этой группы по расследованию ищут возможные варианты», - сказала она.

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По словам Зеркаль, для Украины, как страны, на территории которой произошла эта катастрофа, очень важно обеспечить создание этого механизма и показать свое ответственное отношение, и «именно поэтому мы предложили возможность юрисдикции по поиску виновных в одну из стран этой группы».

Зеркаль отметила, что сейчас идет обсуждение такого варианта, как создание гибридного трибунала.

«Он не сможет дать ответ на один вопрос: как привлечь российских граждан к ответственности, поскольку у России не будет обязанности сотрудничать с трибуналом, если он будет создан без решения Совбеза ООН. Именно поэтому сейчас продолжаются консультации, и уже понятно, что сейчас есть несколько вариантов, но они все не решают один вопрос: как привлечь Россию к ответственности. Именно поэтому в рамках наших переговоров с российской стороной по применению конвенции по финансированию терроризма мы также рассматриваем этот случай как один из террористических актов, который произошел на территории Украины с применением оружия, которое было предоставлено российской стороной", - сказала Зеркаль.