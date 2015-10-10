Харьковский облизбирком законно отказал "Оппоблоку" в регистрации списка кандидатов в облсовет - ЦИК

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"Напомню, что денежный залог со счета этой организации не выплачивался на счет Харьковской областной избирательной комиссии безналичным путем. Средства были уплачены на счет ТИК другим субъектом - физическим лицом, хотя и руководителем местной организации этой партии. Поэтому разделяю правовую позицию ТИК, что отсутствовала денежный залог в понимании статьи 44 Закона Украины "О местных выборах". Кстати, это только одно из пяти оснований, по которым было принято мотивированное постановление ТИК об отказе в регистрации кандидатов ", - отметил он.

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Магера выразил сожаление, что ЦИК "безосновательно отменил соответствующее постановление ТИК и прекратил досрочно полномочия всего состава Харьковской областной избирательной комиссии".

"Голосовал против проекта постановления ЦИК по этому вопросу и изложил особое мнение в протоколе заседания Центральной избирательной комиссии 9 октября 2015, поскольку считаю принятое решение ошибочным", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 октября, ЦИК распустил Харьковскую областную территориальную избирательную комиссию за якобы незаконный отказ в регистрации списка "Оппоблоку" в Харьковский облсовет. Также ЦИК решил сформировать до 12 октября новую областную избирательную комиссию и обязал новую комиссию зарегистрировать список кандидатов от "Опоблоку".