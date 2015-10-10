Суд обязал Днепропетровский избирком зарегистрировать партию "Видродження"

Соответствующее решение суд принял по иску Днепропетровской городской организации партии «Видродження» в городской избирательной комиссии, сообщает адвокат, представитель политической силы в суде Роман Кругляк.

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«Партия «Видродження» надеется, что с сегодняшнего дня наши избирательные права будут восстановлены в полном объеме, и мы примем участие в выборах, а беспрецедентные системные нарушения законодательства, пренебрежение законом, решениями судов и ЦИК со стороны городской избирательной комиссии будет прекращено», - подчеркнул адвокат.

Как известно, городская избирательная комиссия Днепропетровска отказала в регистрации кандидату в мэры Анатолию Крупскому и списке кандидатов в депутаты городского совета от партии «Видродження». При этом избирком зарегистрировал кандидатом в мэры «клона» Анатолия Крупского от партии- «клона» «Всеукраинское объединение "Видродження"».

Днепропетровский окружной административный суд признал незаконными эти постановления избирательной комиссии, а позже это решение подтвердил апелляционный суд. Однако, несмотря на решение суда, 7 октября избирком повторно отказал в регистрации кандидатам от «Возрождения».

Против попытки не допустить кандидатов партии «Возрождение» к участию в предстоящих местных выборах в Днепропетровске протестуют действующие депутаты городского и областного советов, работники промышленных предприятий, учителя, медики, сотрудники органов местного самоуправления. Под стенами здания областного совета, где располагается избирком, больше 10 дней продолжается бессрочный митинг «Видродження».