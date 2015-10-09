Крымским оккупантам кажется, что Джемилев вербует в ряды ИГИЛ

Лидеры меджлиса крымских татар причастны к вербовке "украинских мусульман" в ряды террористической организации "Исламское государство", так кажется Руслану Бальбеку, который считает себя "вице-премьером" так называемого "крымского правительства", пишет РИА Новости.

По словам оккупанта, лидеры меджлиса, прежде всего в лице Джемилева, будучи крымскими политиками, якобы поощряли развитие на полуострове "радикальных религиозных сект". Поэтому сегодня в Украине они "окружили себя крымскими радикалами, которые в различные годы воевали в рядах "ИГ".

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Как сообщал УНИАН, 7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что советник главы МВД Украины Антон Геращенко может быть связан с группировкой "Исламское государство" (ИГ).

"Были сообщения, из которых следует, что Геращенко может быть причастен к вербовке молодежи в эту террористическую организацию. В любом случае мы не намерены оставлять без внимания угрозы в адрес наших летчиков. И ответ будет чувствительным. Для этого есть все силы и средства", - сказал Кадыров.