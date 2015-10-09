Президент заявил, что Россия хочет создать пояс нестабильности от Сирии до Украины

Россия хочет создать пояс нестабильности от Сирии до Украины. Если Россия побеждает где-то - это приближает конфликт все ближе к границам ЕС, и стабильность и безопасность в ЕС и в мире будут снижаться.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью британской телерадиокомпании Би-Би-Си, передает BBC Украина.

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"Но я не вижу глав государств, которые бы показывали, что готовы вести дела с Россией "как обычно", это неправда. Россия платит гораздо более высокую экономическую цену, чем Европейский Союз", - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина проходит через очень серьезные испытания - но не требует, чтобы войска ЕС или США пришли на ее территорию, потому что защищает свою территорию самостоятельно.