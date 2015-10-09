Президент заявил, что Россия хочет создать пояс нестабильности от Сирии до Украины
Порошенко подчеркнул, что Украина не требует, чтобы войска ЕС или США пришли на ее территорию, потому что защищает свою территорию самостоятельно.
Россия хочет создать пояс нестабильности от Сирии до Украины. Если Россия побеждает где-то - это приближает конфликт все ближе к границам ЕС, и стабильность и безопасность в ЕС и в мире будут снижаться.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью британской телерадиокомпании Би-Би-Си, передает BBC Украина.
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"Но я не вижу глав государств, которые бы показывали, что готовы вести дела с Россией "как обычно", это неправда. Россия платит гораздо более высокую экономическую цену, чем Европейский Союз", - заявил он.
Президент подчеркнул, что Украина проходит через очень серьезные испытания - но не требует, чтобы войска ЕС или США пришли на ее территорию, потому что защищает свою территорию самостоятельно.