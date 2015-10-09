Открытие пункта пропуска в Станице Луганской перенесли - боятся провокаций

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОВГА.

Как отметил руководитель области Георгий Тука, ОВГА неоднократно анонсировала открытие 10 октября 2015 пешеходного пункта пропуска с оккупированной территории в Станице Луганской.

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Однако, подчеркнул он, «по имеющейся у нас информации, в день открытия пункта пропуска готовился ряд провокаций со стороны боевиков. В связи с этим на незначительный срок мы вынуждены отложить его открытие».

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«Для нас важна, в первую очередь, безопасность людей, которые будут переходить линию разграничения», - отметил руководитель ОВГА.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 10 октября, в Станице Луганской намеревались открыть пешеходный пропускной пункт через реку Северский Донец на временно оккупированную территорию.