Суд оставил под стражей экс-директора Львовского бронетанкового завода

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ведомство отмечает, что этот залог является крупнейшим за всю историю юридической практики в Украине.

Экс-директор завода подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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"В ходе проведения следственных действий добыты достаточные доказательства подозревать указанное должностное лицо в завладении путем злоупотребления служебным положением средствами государственного предприятия в сумме более 2 млн грн. по предварительному сговору с директором одного из частных предприятий и с использованием субъектов предпринимательской деятельности, которые имеют признаки фиктивности", - отмечает ГПУ.

Указанные средства были выделены государством на ремонт бронетанковой техники, которая в дальнейшем должна быть направлена в зону АТО.

2 октября Шевченковский райсуд Львова избрал экс-директору завода меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 30 млн гривен.

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Напомним, в июне руководство "Укроборонпрома" уволило директора Львовского бронетанкового завода из-за невыполнения производственных планов на предприятии, в частности за задержку в налаживании полноценного серийного производства бронемашин "Дозор-Б".