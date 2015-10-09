Маломуж: Минские договоренности полностью соответствуют интересам Кремля

В ток-шоу "Право на власть" на канале 2+2 Маломуж заявил, что политической воли сохранить единую страну наша власть не проявила.

"Именно этот сценарий был запланирован в Москве, идет реализация именно московского сценария. И мы подписали в Минске те соглашения, которые вроде бы привлекательные, но политическое руководство России четко ориентируется на их реализацию", - сказал он, передает ТСН.

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По мнению Маломужа, после Парижа украинская власть сдает свои позиции в пользу геополитических интересов России, Европы и США.

"Мы предлагали решать конфликт на уровне "семерки" или "двадцатки", где реально могли урегулировать ситуацию. Этого не было сделано. Мы сейчас в слабой позиции. Единственный позитив в том, что действительно прекращен огонь", - сказал он.