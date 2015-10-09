Волонтер: Переговоры в Минске и Париже легитимизируют то, что делает Путин

Касьянов убежден, что на переговоры для новых договоренностей выносятся вопросы, которые уже давно были решены с Путиным, и имеют лишь получить подтверждение, передает ТСН.

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"Все эти переговоры, с самого начала - Минск-1, Минск-2, теперь у нас уже парижские переговоры, - они, на самом деле, ничего не значат, они только легитимизируют то, что делает Россия, то, что хочет сделать Путин. Подводится некая черта и все это становится предметом переговоров, точнее, уже есть готовое решение, которое выносится на эти переговоры. На самом деле, все зависит от Путина и он сейчас диктует свою волю всему миру", - пояснил видение договоренностей активист в эфире ток-шоу.