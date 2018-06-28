Кто еще не заработал на выборах: простой люд - двадцать у.е. в день, квалифицированный, – две штуки в месяц

УНИАН провел маленькое исследование о том, сколько стоят на досрочных выборах в Киеве услуги квалифицированных сотрудников штабов и простых трудящихся...

Для студентов и пенсионеров: 20 подписей – 80 гривен

Рядовой киевлянин независимо от возраста, образования и своих интеллектуальных способностей может без проблем подзаработать во время выборов. Устроиться на временную работу совсем несложно. Для этого даже не надо выходить из дома – включай компьютер, заходи в Интернет и выбирай наиболее интересные предложения работы на выборах. УНИАН решил воспользоваться некоторыми из них и узнать об условиях работы и заработной плате такого “избирательного” работника. Звоним по телефону по первому объявлению и расспрашиваем о сути работы.

- Нужно собирать подписи, - объясняет человек на тот конце провода.

- В интересах какого кандидата?

- Аграрная партия. Вадим Марисенко.

- А какая оплата, почасовая или за день?

- Нет. 20 подписей – 80 грн. Я вам даю бланк, вы на протяжении дня его заполняете. Вечером мне возвращаете, а я вам даю деньги.

Звоним по номеру, указанному в следующем объявлении.

- Пока у нас сотрудников хватает. Но, возможно, в дальнейшем нам понадобятся еще больше работников, - вежливо сообщает молодой мужчина.

- В чем будет заключаться работа?

- Работа у нас такая: с 8 до 12 утра нужно раздавать агитматериалы, потом перерыв, а с 17 и до 20 опять раздавать. За все это вы получаете 140 грн. в день.

- А какие требования к работникам? Могут ли работать ученики, студенты, пенсионеры?

- Мы всех берем, независимо от возраста.

- А за какую политическую силу нужно голосовать?

- Блок Катеринчука, - и здесь же добавляет. - Если вас заинтересовало наше предложение, отправьте на этот номер свое имя, фамилию и контактные телефоны. Я тогда уже вам перезвоню и мы договоримся.

На некоторых сайтах поиска работы можно увидеть и такие объявления:

“Срочно!

На время выборов в мэры г. Киева требуется сотрудник с хорошо поставленной речью и владением ПК.

Обязанности – проверка списков избирателей!

Рабочий день с 9 до 18, с обедом 13-14.

Территориально – М Нивки, ул. Щербакова.

Доброжелательное окружение.

Оплата - 2000 грн.

Работа на 2 месяца!

Без квалификации!”

В целом, за час неквалифицированной работы на выборах штабы предлагают от 15 гривен или от 80 гривен за день.

Но по многим телефонам уже отвечают неохотно. Мол, людей набрали, мест нет, так что извиняйте и не мешайте работать.

Почем ваш политтехнолог?

В эту кампанию расценки на услуги сотрудников штабов кандидатов в мэры и политических сил по сравнению с 2006-м годом в среднем сохранились. В штабах лидеров кампании труд журналиста на полтора-два месяца стоит от одной до максимум трех тысяч у.е., у кандидатов поскромнее - от семисот до двух тысяч условных единиц. Оценивают общий бюджет кампании наши собеседники по-разному, но максимальная цифра, которую называли, была 15-20 миллионов долларов (это вместе с медиа и работой политтехнологов). Но следует заметить, что вышеупомянутые цифры касаются партий и кандидатов - лидеров, а для десятков непроходных кандидатов и партий это удовольствие обходится в пять тысяч у.е.

О технологах.... На этих выборах на 90 процентов штабы укомплектованы отечественными специалистами, кое-где встречаются россияне.

На парламентских выборах, напомним, во всех штабах работают и наши, и иностранные специалисты. Причем, говорят, что такое сотрудничество налаживается очень тяжело. И дело не в качестве советов или разнице в подходах. Просто ребятам не только из разных стран, но из разных городов и групп тяжело делить избирательный бюджет. “Американцы не разбираются в ментальных особенностях, и хотя их материалы высокого качества, но они не цепляют струны украинской души. Одна из главных задач иностранных специалистов – быть коммуникаторами с западными СМИ, влияние которых на политические элиты Украины достаточно высоко», - поделился с нами руководитель одного из штабов. Кампания для сотрудников штабов завершается через неделю после голосования. И настоящий иностранный технолог в случае недовольства клиентом результатами сможет организовать быструю «реакцию международной прессы на то, что произошло».

Парад социологии: механизм проплат...

Руководители избирательных штабов сообщили УНИАН, что социологическое сопровождение в этой кампании стоит от 7 (для откровенно непроходных кандидатов и партий) до 25 тысяч условных единиц. “Социология” парламентских выборов почти не отличается. Правда, это сопровождение включает не только объективные измерения общественного мнения, которые обычно существуют не для публикации, а для внутреннего пользования, но и проведение пресс-конференций и дорисовывание исполнителем нескольких процентов - столько, сколько пожелает заказчик, но в пределах реального. Чаще всего одна - две кампании, к которым обращается определенная партия или политик, и “показывают” постепенное и неуклонное увеличение рейтинга на протяжении кампании. Раньше отдельные компании умудрялись продавать рейтинги одновременно двум кандидатам и партиям, если те не являются основными конкурентами. “Если ты не в состоянии заказать исследование, но хочешь иметь картину, бери рейтинги всех служб, отбрасывай откровенно проплаченные показатели и по - среднему выводи цифры для других кандидатов, ты будешь иметь более-менее объективную картину”, - поделился с УНИАН социал-демократ, участник многих избирательных кампаний Олег Бабанин.

Берут деньги ради зарисовывания рейтинга почти все социологические службы. От суммы в десять тысяч у.е не откажется практически никакая социологическая структура, утверждают источники УНИАН. Но в социологии, как в жизни, порядочные женщины, то есть титулованные старые службы, стоят дороже. Нарисовать 3 проходных процента (на выборах в Киевраду) какой-либо аграрной или зеленой партии социологическая структура, которая не очень заботится о своей репутации, может за 5 тысяч долларов.

А вот девятнадцать процентов Николаю Катеринчуку стоят значительно дороже. Так же, недешево обойдется, например, публичное обещание рейтинга в десять процентов Александру Омельченко. Такой социологический обман не честен не только по отношению к избирателю, но и к другим партиям. Потому что рейтинга не может быть 140 процентов, поэтому поднимая его одним кандидатам или партиям, ты автоматически отламываешь от других.

“Хватит пальцев одной руки, чтоб посчитать социологические структуры, которым более-менее можно доверять. Я лично пользуюсь исследованиями компании КМИС (Киевский международный Институт Социологии) и “Социс”, все остальные – это дети, - говорит гендиректор Агентства “Интерактив PR-групп” Денис Богуш. - Если говорить об объективных исследованиях, то следует исходить из расчета, что одна анкета стоит 5 долларов, тысяча анкет - 5 тысяч долларов, две тысячи – соответственно - десять. Это уже полная стоимость с отчетом, со всем. Все остальные – виртуальные структуры, которые не имеют ничего общего с серьезной наукой”.

P.S. В этом исследовании журналисты избегали оценочных суждений, ограничиваясь констатацией факта существования такого рынка услуг и ориентировочных расценок на нем. Чем может обернуться в будущем для развития общества подобный цинизм квалифицированных людей, элит, молодежи и простых граждан, которые работают на этих выборах, - это уже тема другого материала. И мы над ним думаем.

Марина Лаптева, Олесь Горобина