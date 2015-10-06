Россия рассмотрит возможность расширить операцию ВКС на Ирак, если поступит запрос

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обещает, что совет рассмотрит целесообразность участия Воздушно-космических сил РФ в операции в Ираке, если будет официальное обращение от этой страны. Об этом пишет "ТАСС".

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"В случае официального обращения Ирака к Российской Федерации, мы рассмотрим политическую и военную целесообразность участия наших воздушных сил в воздушной операции. Пока такого обращения нет", - заявила Матвиенко.

Напомним, Совфед РФ разрешил использовать российскую армию в Сирии. Изначально речь шла об авиаударах по позициям ИГИЛ. Но позже стало известно, что российская авиация бомбит все противостоящие режиму сирийского лидера Асада группировки. В том числе и те, что поддерживаются США.