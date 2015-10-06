Россия рассмотрит возможность расширить операцию ВКС на Ирак, если поступит запрос
Пока такого официального обращения от Багдада не поступило.
Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обещает, что совет рассмотрит целесообразность участия Воздушно-космических сил РФ в операции в Ираке, если будет официальное обращение от этой страны. Об этом пишет "ТАСС".
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"В случае официального обращения Ирака к Российской Федерации, мы рассмотрим политическую и военную целесообразность участия наших воздушных сил в воздушной операции. Пока такого обращения нет", - заявила Матвиенко.
Напомним, Совфед РФ разрешил использовать российскую армию в Сирии. Изначально речь шла об авиаударах по позициям ИГИЛ. Но позже стало известно, что российская авиация бомбит все противостоящие режиму сирийского лидера Асада группировки. В том числе и те, что поддерживаются США.