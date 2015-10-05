ЕС продлил санкции для Сергея Клюева до 6 марта 2016 года

Такое решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам социальной политики, занятости, здравоохранения и потребителей без обсуждения, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС.

«Совет ЕС продлил запрет на въезд и замораживание активов в отношении одного лица, которое является субъектом предупредительных мер с учетом ситуации в Украине, на 5 месяцев, до 6 марта 2016 года. Совет также обновил причину для нахождения этого лица в списке», - отмечается в сообщении.

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Детали решения будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 6 октября.

Как сообщал УНИАН, ЕС 5 марта 2014 года заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

5 марта 2015 года Евросоюз продлил на год санкции против 14 экс-чиновников времен президента Виктора Януковича, до 6 июня – для четырех - Елены Лукаш, сына экс-президента Виктора Януковича Александра, Сергея Клюева и Дмитрия Табачника. Затем для Клюева санкции были продлены до 6 октября, а для остальных трех – до марта 2016 года.