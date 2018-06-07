Вехи недели. Дипломатический транзит, битва Надежды и детская комната в парламенте

Блестящее выступление Петра Порошенко в ходе дебатов на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во многом было нивелировано результатами встречи «Нормандской четверки» в Париже. И дело не только в том, что в Нью-Йорке Порошенко называл Путина агрессором, а в Париже был вынужден пожать ему руку. Проблема обстоит иначе: украинское общество в массе своей ждет быстрых решений исключительно в пользу Украины, забывая и о незаинтересованности ЕС в полыхании конфликта прямо у своих границ, и о ядерном потенциале России. Нашей стране предстоит ожесточенная борьба за возвращение своей территории, которая завершится нескоро. Возвращение Донбасса – процесс сложный и кропотливый, на который могут уйти годы. Власти необходимо научиться вести диалог на эту тему с обществом, оппозиции – не подсаживаться в услужливо поданные Путиным и его марионетками сани совместных действий. Борьба за восстановление единства страны должна стать общенациональной идеей, а не объектом манипуляций.

Россия имеет возможность в конфликте на Донбассе играть своими марионетками из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, тогда как Украина располагает только собственными силами, изрядно подточенными войной и отсутствием необходимых преобразований. Поэтому официальному Киеву придется постоянно маневрировать и пытаться отстаивать свои интересы в неблагоприятных условиях. Начав отвод вооружений калибром менее 100 миллиметров, украинские военные обещают, что не позволят боевикам этим воспользоваться.

Самая известная украинская женщина-офицер, Надежда Савченко, продолжает неравную схватку в российском суде. Очевидно, что процесс не имеет ничего общего с правосудием, и завершится обвинительным приговором. Но это не мешает Надежде не терять присутствия духа и вести себя достойно. О Савченко, Сенцове, Кольченко, других украинских узниках говорили в Париже, но ожидать милости от кремлевского диктатора не стоит.

Парламентарии завершили неделю работы в округах на мажорной ноте. Владимир Гройсман, представляя свои планы по реформированию Верховной Рады, анонсировал превращение одного из помещений в детскую комнату, которой смогут воспользоваться женщины-парламентарии и сотрудницы аппарата ВР. Вопреки ожиданиям европейская инициатива главы законодателей не встретила бурной поддержки. И вовсе не потому, что она плохая, а по той простой причине, что гражданам-избирателям и стране в целом куда важнее эффективная работа Верховной Рады, а не повышение комфорта слуг народа.

Евгений Магда