Харьковский облсовет «назло Тимошенко» запер в гараже свои служебные авто

Внеочередная сессия Харьковского облсовета, которая запланирована на 8 мая, пройдет напротив Дома советов на площади Свободы под открытым небом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского облсовета, такое решение по инициативе председателя облсовета Василия САЛЫГИНА было принято сегодня на заседании президиума облсовета.

Выступая на заседании, В.САЛЫГИН сообщил, что распоряжением ГлавКРУ прекращены операции на счетах облсовета, кроме тех, по которым насчитывается зарплата.

В.САЛЫГИН обратил внимание членов президиума на то, что в такой ситуации облсовет не может проводить пленарное заседание в сессионном зале, поскольку не имеет возможности оплачивать электроэнергию и другие услуги. В связи с этим председатель облсовета поставил на голосование предложение о проведении пленарного заседания ХХVІІ сессии облсовета на площади Свободы. Президиум поддержал предложение В.САЛЫГИНА.

Председатель облсовета также дал распоряжение поставить в гараж свой служебный автомобиль, а также служебные автомобили его заместителей, сообщили в пресс-службе.

Ранее САЛЫГИН заявил, что действия КРУ по блокированию расчетных счетов Харьковского облсовета - «очередная акция правительства ТИМОШЕНКО, направленная на уничтожение органов местного самоуправления».