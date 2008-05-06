КРУ заблокировало счета Харьковского облсовета с подачи Тимошенко?

Контрольно-ревизионное управление заблокировало счета Харьковского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает сайт Харьковского облсовета со ссылкой на голову областного совета Василия САЛЫГИНА.

Информацию о заблокировании счетов В.САЛЫГИН обнародовал на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, на котором депутаты планировали внести в повестку дня пленарного заседания сессии вопрос о ситуации, сложившейся в связи с решением КРУ приостановить операции со счетами облсовета.

В.САЛЫГИН проинформировал депутатов о том, что счета заблокированы в связи с выявленными нарушениями при проверке финансовой деятельности облсовета. По словам В.САЛЫГИНА, блокирование счетов облсовета может привести к срыву пленарного заседания сессии, запланированного на 8 мая.

Председатель облсовета сообщил, что он направил соответствующие телеграммы Президенту Украины, Генеральному прокурору, председателю Верховной Рады Украины, руководителю СБУ и премьер-министру Украины. «Это очередная акция правительства ТИМОШЕНКО, направленная на уничтожение органов местного самоуправления», - заявил В.САЛЫГИН. По его словам, действия КРУ будут обжалованы в суде.

Члены комиссии отметили, что выявленные в ходе проверки КРУ нарушения не настолько серьезны, чтобы стать основанием для остановки операций со счетами облсовета. Депутаты решили рекомендовать Президиуму облсовета включить в повестку дня пленарного заседания сессии вопрос о ситуации с блокированием счетов, а также принять на сессии соответствующее обращение.

Рассматривая вопрос о внесении изменений в областной бюджет 2008 г., члены комиссии обратили внимание первого заместителя председателя облгосадминистрации Владимира БАБАЕВА на неэффективное использование бюджетных средств руководством облгосадминистрации и в частности управлением по делам семьи и молодежи. Как отметила глава комиссии Любовь ЧУБ, ни одна из программ, выполнение которых курирует управление, не достигает заявленных целей.